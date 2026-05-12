きょう12日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)に、「心潤すモイスチャーママ」が登場する。【オモウマ写真】「こんなおいしいもんが…」うなるドライカレー（700円）福岡・飯塚市にある老舗の軽食喫茶。「こんなおいしいもんがあるんや」と常連がうなった人気メニュー「ドライカレー」（700円）は、タマゴ、豚ひき肉、タマネギをごはんとともに炒めた後、塩やカレ