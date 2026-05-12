女子バレー日本代表キックオフ記者会見2026年度バレーボール女子日本代表チームのキックオフ記者会見が11日、都内で開催された。オフィシャルサプライヤーのミズノ社が今季のユニホームも発表。特徴としては蒸散性向上で汗も熱も涼しさに変えるほか、赤外線防透け性も向上。盗撮被害から選手を守る。今年度は2028年ロサンゼルス五輪の出場権が懸かるアジア選手権など、3つの国際大会が予定されている。2季目に入ったフェルハト