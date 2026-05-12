《知事をお辞めになって辺野古反対活動に全力を尽くされた方がよろしいのではないでしょうか。》4月30日、自身のXに冒頭の投稿をしたのは、参政党の梅村みずほ参議院議員（47）。同日に産経新聞で配信された、米軍基地の辺野古沖移転に反対・抗議している人を平和学習のアドバイザーとして登録していることについての記事を引用するかたちで、沖縄県の玉城デニー知事（66）を痛烈に批判した。「玉城知事は同日の定例会見で、沖縄県