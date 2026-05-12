オリックス・ペルドモが先発転向に挑戦することが11日、分かった。昨季チームトップの33ホールドを挙げた助っ人右腕はこの日、九里、エスピノーザとともに大阪・舞洲で行われた投手練習に参加。「状態もよくなってきている。1軍に帰るための準備段階として、順調にきているよ」と力を込めた。加入3年目の今季は開幕1軍スタートも、8登板で1勝2敗3ホールド、防御率14・14。5失点を喫した先月18日ソフトバンクの翌日に登録を抹