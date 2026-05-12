ＪＲ北海道は、新千歳空港と札幌圏を結ぶ「快速エアポート」について、２０２８年度末までにすべての車両をロングシートタイプに切り替える方針であることがわかりました。「快速エアポート」は、新千歳空港駅の利用者や北広島市のボールパークへの来場者が増えたことにより、昨年度の利用状況は前の年と比べて１０６％に増加しています。ＪＲ北海道によりますと、輸送力強化に向けて２０２８年度末