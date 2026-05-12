片山財務大臣は昨夜、アメリカのベッセント財務長官と会食し、日本が行った為替介入について、アメリカ側から理解を得たとの認識を示しました。記者「ベッセント財務長官を乗せた車が都内のホテルに入りました。この後、片山さつき財務大臣との会談に臨みます」片山大臣は昨夜、来日中のアメリカのベッセント財務長官と夕食会を開きました。会合には三村財務官らも参加し、先月30日の為替介入についても議論されました。夕食会の後