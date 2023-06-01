Hey！Say！JUMPの山田涼介（33）が7月スタートの日本テレビ系ドラマ「一次元の挿し木」（日曜後10・30）に主演する。遺伝子学を研究する大学院生役で、不可解な謎に巻き込まれていく。「このミステリーがすごい！」大賞で文庫グランプリを受賞した、松下龍之介氏の同名小説が原作のヒューマンミステリー。主人公がDNA鑑定した200年前の人骨が、4年前に行方不明になった義妹と完全一致するところから物語は始まる。次々と起こる事