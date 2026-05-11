テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が７日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日のテーマは「アリ？ナシ？あざといの境界線は？」。ゲストに元乃木坂４６・松村沙友理、グローバルボーイズグループ・ＪＯ１の河野純喜、佐藤景瑚を迎えた。松村は「男性の理想的なスタイル」が話題になると「でも、私、単純に太ってるでもいいんですけど。おっきい人の方が好きなんで。あんま