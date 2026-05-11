熊本市内の認定こども園で発見されたのは特定外来種の毒グモでした。園児にけがはありませんでした。熊本市中央区の認定こども園で先週金曜の8日･･･。■KKT平井友莉アナウンサーリポート「セアカゴケグモを発見したのは子どもたちでした。見つかったのはこのプランターだということです」園庭で遊んでいた園児たちが見つけたのは…■大江こども園･永田貴樹副園長「見た目が黒い体に赤い線が入っていましたので、