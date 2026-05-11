歌手の吉川晃司（60）の公式サイトが11日更新された。左目の緊急手術が行われたことを伝え、2公演の延期が発表された。サイトでは「延期のお知らせ」のタイトルで、「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました」と報告。「一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明