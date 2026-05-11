歌手の吉川晃司（60）の公式サイトが11日更新された。左目の緊急手術が行われたことを伝え、2公演の延期が発表された。

サイトでは「延期のお知らせ」のタイトルで、「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました」と報告。「一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました」と説明した。

続けて「手術は無事成功いたしましたが、しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため、予定しておりました下記の公演につきましては開催を延期させていただきますことをお知らせいたします」とし、5月16日の「SGCホール有明オープニングシリーズ」OFFICIAL FAN CLUB“K2”presents K2 Member’s Night（SGC HALL ARIAKE）「SGCホール有明オープニングシリーズ」と、30日のKIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher＆Higher Tour（市川市文化会館大ホール）がの2公演が延期されたと発表した。

そして「楽しみに待っていてくださった皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただけますようお願いいたします」と伝えた。