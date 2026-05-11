香港ジョッキークラブは５月１１日、チャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（５月２４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）の出走予定馬９頭を発表した。クイーンエリザベス２世カップで１４度目のＧ１勝利を飾ったロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）が断然の存在。歴代最多の獲得賞金５４億円超を誇る香港の巨人が１９９１／９２年シーズンのリヴァーヴァードン、昨年