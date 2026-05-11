2026年5月6日、ゲームコミュニティ「VAULTROOM」が主催するPUBGのイベント『VCC PUBG』が開催された。ストリーマーや人気VTuberたちが大きな活躍を見せ、ファンたちの間で話題を呼んでいる。 （関連：【画像あり】VCC PUBGに参加した豪華チームと、気になる試合結果（VAULTROOM公式Xより）） 前回から約4年ぶりとなる今回の大会も、実況・配信界隈の豪華なメンバーが多数登場。SHAKAやボドカ