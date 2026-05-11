注目されるアメリカとイランの戦闘終結への協議。ホルムズ海峡に対するアメリカの“逆封鎖”やイランの核開発を巡る立場の隔たりが続く中…イランメディアは10日、イランが戦闘終結に向けたアメリカの提案に対して仲介国のパキスタンを通じて回答を送ったと伝えました。この回答に対してトランプ大統領は10日。SNSの投稿で…。（アメリカトランプ大統領のSNS）『イランのいわゆる代表者からの 回答を読んだ。気に入らない。まっ