グラミー賞ノミネート歴をもつアダム・ランバートが、自身のレーベルよりThe Orchardの流通で７月10日（金）に6枚目のフルアルバム『ADAM』をリリースする。また、同作より先行曲「EAT U ALIVE」配信開始した。著名なファッションフォトグラファーのニック・ナイトによるアートワークをフィーチャーし、ジョン・ベリオン、ジョン・バティステ、ジョナス・ブラザーズを手掛けるピート・ナッピがアルバムのエグゼクティブプロデュー