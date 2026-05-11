セブン−イレブン・ジャパン（以下、セブン−イレブン）は、安全・安心で美味しい商品や、利便性の高いサービスを安定的に提供し続けるため、店舗設備への投資を計画的に推進している。今回、従来機種と比べて断熱性を向上させることによって、消費電力を約1割低減（従来機種と比較した場合の同社試算。店舗での使用を想定した一定条件下で測定した値であり、使用状況によって異なる）した「セブンカフェ カフェラテ」の新型マシン