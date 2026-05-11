【写真＆動画】①佐野勇斗、“激メロ”白タンクトップ姿の楽屋ショット②吉田を寝かしつけようとする佐野 ③福岡公演、1部＆2部の衣装ショット M!LKの佐野勇斗が、自身のInstagramを更新。白タンクトップ姿で美しい自撮りショットを披露した。 ■M!LK佐野勇斗、白タンクトップ姿の楽屋ショット 5月10日に、福岡サンパレスにてファンクラブ会員限定ファンミーティング『み！るきーず感謝祭202