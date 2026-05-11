M!LK佐野勇斗が公開した茶髪×白タンク姿に悶絶！無防備な色気＆破壊力抜群のメロさにメンバーも「心臓持たないよ…」とコメント

【写真＆動画】①佐野勇斗、“激メロ”白タンクトップ姿の楽屋ショット ②吉田を寝かしつけようとする佐野 ③福岡公演、1部＆2部の衣装ショット

M!LKの佐野勇斗が、自身のInstagramを更新。白タンクトップ姿で美しい自撮りショットを披露した。

■M!LK佐野勇斗、白タンクトップ姿の楽屋ショット

5月10日に、福岡サンパレスにてファンクラブ会員限定ファンミーティング『み！るきーず感謝祭2026 ～爆裂ホームパーティー～』を開催したM!LK。佐野は「みんな今日もお疲れ様！！」というコメントとともに、写真を投稿した。

ソファに座り、軽くもたれかかる佐野。明るい茶髪に、肩の骨格を感じさせる白のタンクトップ、ゴールドのピアスとネックレスを合わせたシンプルなコーディネートで、カメラに柔らかな眼差しを向けている。

美しいフェイスラインや、力の抜けた自然体な雰囲気からは、静かな色気が漂う。

この投稿に、メンバーの曽野舜太も「心臓持たないよ…」と反応。

SNSでは、「このメロさは罪」「ため息出ちゃうほどやばい」「ビジュがえげつない」「タンクトップ似合ってる」「舜ちゃんに同感！！ほんと心臓もたない」など、絶賛の声が相次いでいる。

■「おやすみリーダー」吉田仁人にちょっかいを出す佐野

また、佐野は自身のXで、同じ楽屋のソファで横たわるリーダー・吉田仁人を強引に（？）寝かせようとするユーモラスな動画も公開。

こちらにも、「さのじん尊い」「耳触って寝かしつけようとしてるの笑う」「佐野くん神動画ありがとう」など、大きな反響が寄せられている。

■写真：M!LK、ファンミーティング1部＆2部衣装の集合ショット