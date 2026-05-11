明日5月12日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」2時間スペシャル。ゲストは中村倫也、森川葵、望月理恵、山崎弘也（アンタッチャブル）、本郄克樹（B&ZAI）、東村芽依。VTRでは、予期せぬ衝撃の出来事を再現。ハワイに旅行で滞在中、ホテルで洗濯をした夫婦。あることを知らず突然水が噴射し部屋中水浸しの大惨事に！バーベキューで肉を焼こうとしたパパを襲った悲劇！それはある勘違いによるも