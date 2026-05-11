住友金属鉱山 [東証Ｐ] が5月11日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比11倍の1762億円に拡大したが、27年3月期は前期比21.2％減の1390億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を183円→228円(前の期は104円)に増額し、今期は前期比21円減の207円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は681億円の黒字(前年同期は131億円の赤