喉の不調により活動を休止しているtimeleszの菊池風磨さん（31）が、5月16日から開催される同グループのライブツアー愛知・静岡公演への出演を見合わせることが11日、ファンクラブサイトを通じて発表されました。菊池さんについては、4月22日に所属事務所の公式サイトで喉の不調により一定期間活動を休止することが発表されていました。今回、ファンクラブサイトで「活動休止中の菊池風磨に関しまして、現時点で万全の状態での活動