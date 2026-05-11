喉の不調により活動を休止しているtimeleszの菊池風磨さん（31）が、5月16日から開催される同グループのライブツアー愛知・静岡公演への出演を見合わせることが11日、ファンクラブサイトを通じて発表されました。

菊池さんについては、4月22日に所属事務所の公式サイトで喉の不調により一定期間活動を休止することが発表されていました。

今回、ファンクラブサイトで「活動休止中の菊池風磨に関しまして、現時点で万全の状態での活動再開が難しく、愛知・静岡公演は出演を見合わせることとなりました」と発表されました。

『We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM』の5月16日・17日の愛知公演と、30日・31日の静岡公演への出演を見合わせるということです。

菊池さんはコメントを寄せ、「経過を診ていただいている上で、今の段階での復帰はリスクが伴う可能性があるという診断結果になりました」と、出演見合わせとなった理由を説明しました。

そして、ファンに向けて「少しずつですが快方に向かっており、適切な処置により完治するものでございます。そして、喉以外の体は元気です。今はお休みをいただきますが、また必ず今まで以上に元気な姿をお見せいたしますことを約束します」とコメント。

「“8人のtimelesz”及び“timelesz菊池風磨”を楽しみにしてくださっていたことを想いますと、こんなにも胸が痛むことはございません。本当にごめんなさい」とつづっています。