【モデルプレス＝2026/05/11】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは5月10日、公式Instagramを更新。同日をもって運営を終了した「セサミストリート・ファン・ワールド」への感謝をつづるとともに、人気キャラクターのエルモとクッキーモンスターによる直筆メッセージを公開した。【写真】USJ、人気キャラクターの個性溢れる直筆メッセージ◆「セサミストリート・ファン・ワールド」運営終了公式SNSでは「オープンから本日まで多くの