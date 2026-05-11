ＡＩＲＭＡＮは急落。この日午後１時ごろ、２７年３月期連結業績予想について売上高を５８５億円（前期比５．２％増）、営業利益を５６億３０００万円（同２１．６％減）と発表。６期ぶりに営業減益となる見通しを示しており、これを嫌気した売りが出ている。 北米需要の拡大が追い風となる一方、原材料価格の高騰や米国関税による影響継続が利益面で逆風になると見込む。配当予想は７２円（前期同額）とした。なお、同時に