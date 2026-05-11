お笑い芸人のひょうろく（38）が11日、都内のNHKで、出演するドラマ「ムショラン三ツ星」（23日スタート、土曜午後10時）の完成会見に出席した。ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになった一流イタリア料理店の腕利きシェフ（小池栄子）が、刑務官や受刑者たちと騒動を乗り越える姿を描く刑務所社会派コメディードラマ。ひょうろくは炊場の受刑者の1人で、葉子を女神のようにあがめる三島茂を演じた。罪と向き合う