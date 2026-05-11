お笑い芸人のひょうろく（38）が11日、都内のNHKで、出演するドラマ「ムシュラン三ツ星」（23日スタート、土曜午後10時）の完成会見に出席した。

ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになった一流イタリア料理店の腕利きシェフ（小池栄子）が、刑務官や受刑者たちと騒動を乗り越える姿を描く刑務所社会派コメディードラマ。ひょうろくは炊場の受刑者の1人で、葉子を女神のようにあがめる三島茂を演じた。

罪と向き合う受刑者役にあたって、体重を7キロ落として臨んだ。撮影は食事シーンが多く「痩せたほうがいいのかなとずっと食べてなかったので、食事がおいしくておいしくて。お米ってこんなおいしいんだ〜。野菜ってあま〜いって」と、身をもって食のありがたさを痛感したという。

自身の食事については「納豆のしょうゆとからしがあんまり体に良くないって聞くんですけど。からしは入れるようにしてます」と独自のこだわりを披露。同じく受刑者役の玉置玲央（41）から「どこ情報ですか？ 」とツッコまれると「え、言われないですか？ しょうゆとからしそのまま入れてるの？ って。あ、これ、あんま言っちゃよくない話だった…？ 」とたじたじ。小池から「塩分が過多になっちゃうよってこと？ 」と助け舟を出されても「え、言われないですか？ 僕もなんでかよく分からないけど。でもからしは入れちゃう」と困り顔だった。