女優の今田美桜（２９）が１１日、都内で行われた「『アキュビュー』新ブランドキャンペーン発表会」に出席した。使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー」のブランドアンバサダーに就任。ＴＶＣＭの第一弾が同１１日から全国で放送される。登壇した今田は「目はチャームポイントだと言っていただくことも多いですし、私自身コンタクトの愛用者なのでアンバサダーになることができてうれしいです」とあいさつし喜びを語った