TOMORROW X TOGETHER、CORTISらが「KMA 2026（KMCHART AWARDS）」に出演する。5月11日、「KMA 2026」側は第1弾ラインナップを発表し、授賞式への期待感を高めた。【写真】「王子様…」TXTメンバー、日本アイドルと2SHOT今回公開されたラインナップには、先月カムバックしたTOMORROW X TOGETHERをはじめ、82MAJORなど多彩なアーティストが名を連ねた。さらに、2024年にデビューし海外で熱い反響を得ているグループ VVUP や、JYPエン