（株）プラウド（三島市）は5月8日、静岡地裁沼津支部へ破産を申請した。負債総額は約31億7000万円（2024年12月期決算時点）。中古車販売を手掛け、「お手頃価格の中古車販売」をコンセプトとして、独自の価格設定を行うなど同業他社との差別化に取り組んでいた。また、静岡県内外への積極的な出店に加え、美容事業、コインランドリー事業、ベーカリー事業、障がい者支援事業など多角化経営を展開し、2021年12月期には売上高