（株）プラウド（三島市）は5月8日、静岡地裁沼津支部へ破産を申請した。

負債総額は約31億7000万円（2024年12月期決算時点）。



中古車販売を手掛け、「お手頃価格の中古車販売」をコンセプトとして、独自の価格設定を行うなど同業他社との差別化に取り組んでいた。また、静岡県内外への積極的な出店に加え、美容事業、コインランドリー事業、ベーカリー事業、障がい者支援事業など多角化経営を展開し、2021年12月期には売上高103億5800万円を計上するなど急成長を遂げていた。



しかし、2021年12月期より自社ローンを強化したことに加え、契約台数の急激な増加に対して資金調達が難航したことで資金繰りが悪化。2023年5月には一時的に全店休業となる事態に陥った。



その後はコンサルティング会社の支援のもと、経営再建を目指すため、店舗閉鎖や在庫車両の販売を進めていたが、主力従業員の退職なども重なり2024年12月期の売上高は約20億5600万円と大幅に減少、連続赤字計上により債務超過に転落するなど資金繰りが逼迫し、今回の措置となった。



※（株）プラウド（TSRコード:442038542、法人番号:2080101006928、三島市八反畑107−1、設立2007（平成19）年1月、資本金700万円）