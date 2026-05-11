ばらのまち福山の魅力をPRする観光アシスタント「ローズ福山」の2人が今月16日から活動をスタートさせます。福山市の観光アシスタント「ローズ福山」に選ばれたのは、いずれも福山市出身の萩原 杏美さん（19）と、山本 夢翔さん（28）です。応募のあった男女11人の中から面接で選ばれました。1年間、観光地や特産品を県内外に売り込みます。■萩原 杏美さん「（鞆の浦の）江戸時代から続く町並みだけでなく瀬戸