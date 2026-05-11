『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』（1983）で、帝国軍の第2デス・スター司令官モフ・ジャージャロッド役を演じたマイケル・ペニントンが亡くなったことがわかった。82歳だった。英が報じた。 「人手不足で、これ以上は……」「陛下が来られたら そう申し上げろ」「陛下がここに……？」ペニントンが演じたモフ・ジャージャロッドは、第2デス・スター開発の遅れについ