お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが11日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。6日に福島県郡山市の磐越道上り線で起きたマイクロバスの事故について、持論を展開した。この事故では、新潟市の北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が遠征のために乗っていたマイクロバスが路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突。後続車を巻き込んだ。部員の稲垣尋斗さん（17）が死亡し、後続車も含め