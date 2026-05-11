わんこと飼い主さんの軽妙なコントのような光景がSNSで話題です。勘違いするわんこに愛情たっぷりに返す飼い主さん…。笑いと癒しが詰まった投稿は258万回再生を突破し「ゴル距離かわいすぎるww」「笑いのツボ分かってる～」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小型犬に『お手』をさせようとした結果→隣で見ていた大型犬が…コントのような『まさかの光景』】 わんこに『お手』を教えていると…