わんこと飼い主さんの軽妙なコントのような光景がSNSで話題です。勘違いするわんこに愛情たっぷりに返す飼い主さん…。笑いと癒しが詰まった投稿は258万回再生を突破し「ゴル距離かわいすぎるww」「笑いのツボ分かってる～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小型犬に『お手』をさせようとした結果→隣で見ていた大型犬が…コントのような『まさかの光景』】

わんこに『お手』を教えていると…？

TikTokアカウント「umimal_no_boss」の投稿者さんの愛犬は、ゴールデンレトリバーの「海丸」くん。この日、奥さんの妹さん一家のわんこ「はなまる」くんに、投稿者さんが『お手』を教えていたといいます。

はなまるくんと向かい合い『これがお手！』と前足を持ち上げながら教えていると、横にいた海丸くんがサッと自分の前足を差し出してきたそう。これには投稿者さんだけではなく、その場にいた全員が大笑い…！

ミニチュアダックスフンドのはなまるくんは何も気にしていませんが、まるで圧をかけるようにアピールする大型犬の海丸くん…。2匹の体格差のごとく対照的な振る舞いも、さらに笑いを誘います。

まさかの勘違い…？可愛いヤキモチ

反応がない投稿者さんに、海丸くんは何度もお手を繰り出したそう。「ボクだってできるもん！」「ちゃんと見てよー！」と、豪快なアピールは止まりません。

これには『ちゃんとできるの分かってる』と、笑顔で海丸くんの気持ちに応える投稿者さん。それが嬉しくて横座りしながらべったり甘えていたといいます。はなまるくんにちょっぴりヤキモチを焼いてしまったのでしょうね。

その後も前足を上げたまま、お手のスタンバイはOK！大好きなパパにもっと褒められたくて仕方のない様子だったとか。

かまってちゃんのゴールデンさん♡

ふたりのコントのようなやり取りを、離れたところから見守っていたはなまるくん。気を取り直して投稿者さんが『おいで』と言うと、ズイズイッと近寄ってきたのはまさかの海丸くん…！はなまるくんが動く隙も与えないほど、俊敏な動きであっという間にゼロ距離に。

投稿者さんの手にはおやつが握られていましたが、海丸くんはおやつよりも断然パパ！可愛いかまってちゃんの姿は、その場にいた全員をメロメロにさせたのでした♡

この投稿にニンマリした人は多いようで「ゴルかわいい♡」「ものすごく愛されてるんだろうなぁ」「かまってほしかったんだもんね」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「umimal_no_boss」には、ご家族に溺愛されて伸び伸びと暮らす海丸くんの日常が紹介されています。愛情たっぷりの日々を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「umimal_no_boss」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております