「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）いつもと違うピンク色のバットで快音を響かせた。２０２２年以来４年ぶりに三塁でスタメン出場した広島・坂倉将吾捕手が、ダメ押しの適時打で勝利に貢献。「チャンスで回ってきたし、しっかり気持ちを入れて打つことができた」と集中力を研ぎ澄まし、一振りで勝負を決めた。２点リードの七回だ。２死一、二塁で打席へ。試合前まで開幕から１１試合連続無失点だった清水が