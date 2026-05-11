ボルボ・カー・ジャパンは、俳優の杏をVolvo XC40のアンバサダーに起用し、新TVCMシリーズ「人を思いやる、あなたへ。」第一弾となる“安心を選ぶ”篇を公開した。テレビ放映は5月11日より全国で開始される。 （関連：【画像】杏が出演するボルボ『XC40』のTVCMシーンカットや最新発売された特別仕様車など） 杏は俳優として国内外で活躍する一方、エシカルなライフスタイルの発信や、WFPを通じた子