ボルボ・カー・ジャパンは、俳優の杏をVolvo XC40のアンバサダーに起用し、新TVCMシリーズ「人を思いやる、あなたへ。」第一弾となる“安心を選ぶ”篇を公開した。テレビ放映は5月11日より全国で開始される。

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杏は俳優として国内外で活躍する一方、エシカルなライフスタイルの発信や、WFPを通じた子どもや難民支援などの社会活動にも取り組んでいる。こうした姿勢がボルボの価値観と重なるとともに、家族との時間を大切にする一面が『XC40』のユーザーイメージに近いことから、アンバサダーおよびCMへの起用に至った。

新CMはボルボが長年大切にしてきた安全への想いを描いたもの。安全技術や機能だけでなく、その根底にある“人を思いやる姿勢”を表現しており、自分や家族はもちろん、歩行者を含む周囲のすべての人々を守るというボルボの価値観を、杏の自然体の姿を通して描いている。

“安心を選ぶ”篇では、杏が『XC40』を運転し、街中を走る車の周囲で安全機能が働き、歩行者や周囲の車を見守るように走行する様子が描かれる。バックミラー越しには後部座席で安心してくつろぐ子どもの姿が映され、家族と過ごす何気ない日常の中にある「安心」が表現されている。

CMに登場する『XC40』は、街中でも扱いやすいサイズとシンプルで洗練されたデザインが評価され、日本のボルボにおけるベストセラーモデルとなっている。乗る人だけでなく周囲の人も守る先進の安全・運転支援機能を備え、ドライバーと乗員を包み込む“マイセーフティスペース（My Safety Space）”として日常の安全な移動に安心をもたらす。

あわせて、撮影のビハインドザシーンやインタビューを収めたメイキング映像も公開された。撮影現場では、杏が合間に犬とじゃれ合ったり娘役に優しく声をかけるなど、リラックスした様子で臨んでいたという。『XC40』の運転席で思わずうたた寝をしてしまう一幕や、幼少期にボルボに乗っていた思い出について語る場面も見られた。

■杏インタビューコメントーーCM撮影で実際に『XC40』をご覧になって、いかがでしたか？車に乗るシーンの撮影で、扉を閉めた瞬間に、外観と違う自分だけの世界に入ったような安心感を感じました。中に座ってみると安定感もあり、コンパクトなので街中でも運転しやすいだろうなと思いました。私はもともと北欧の雑貨やインテリアがとても好きなんですが、かわいさ・綺麗さ・デザインの美しさに、さらに実用性が伴っているところがとても素敵だなと思います。今回XC40に乗ってみて、“北欧の心”みたいなものも感じることができました。

ーー杏さんが『XC40』に乗って行ってみたいところは？良いスピーカーが積んであるということで、音楽を楽しみながらちょっと遠くにドライブに行ってみたいなと思います。東京だったら綺麗な滝を目指しながら美味しいお蕎麦を食べに行ったり、フランスでは犬も飼っているので、家族みんなで楽しめるような山、海、湖など、自然のあるところに行ってみたいなと思います。

ーーどんな方に『XC40』をおすすめしたいですか？安心・安全に気を配りたい方、家族など人を乗せる方には是非お勧めしたいです。都会でも自然の中でも大活躍しそうな車だなと思います。

ーー最近「人を思いやるって大事だな」と感じた出来事はありますか？子どもたちと歩いていた時に、目の前で自転車から落とし物をされた方がいて、皆で叫びながら、「待ってー」と追いかけましたが間に合わず、子どもたちと一緒に交番に届けました。直接的なすぐの解決にはなりませんでしたが、今自分ができることをするって大事だなと思いました。これからも機会があったら迷わず行動をとる選択をしていきたいなと思いました。

ーー杏さんにとって、セーフティスペースってどんなところですか？やはり自分の部屋かなと思います。子どもたちや犬がいつのまにか全員集合していたり、私自身そこでゴロゴロしている瞬間も多く、安心できる場所だからなのかなと思っています。クルマの中もまさに私にとってもセーフティスペースとなっていて、好きな曲をかけながらどこに行こうか決めたり、何を積んでおこうか考えたり。子どもの習い事を車の中でずっと待っている時間も、リラックスしたり、集中もできるような気がして、自分のクルマの中にいる時間がすごく好きです。

ーーCMのみどころを教えてください。今回の『XC40』のCMは、なにげない日常の中の、喜びや安心が詰まっている瞬間を切り取ったもので、かわいいワンちゃんや娘と一緒に乗ったり、人とのつながりが生まれてちょっと笑顔になる瞬間だったり、人と人とがつながって街の中を運転して、見晴らしの良い場所に一緒に行く、そして帰り道は安心して子供たちが眠っている、という、心が温かくなる、『XC40』の魅力がたくさん詰まったCMになっているかと思います。皆様にはその『XC40』の魅力を是非味わっていただければと思います。是非、観てみてください。

■キャンペーン情報Volvo XC40 新TVCM「人を思いやる、あなたへ。」“安心を選ぶ”篇（60秒）出演者：杏TV放映開始日：5月11日（月）TV放映地域：全国（一部地域を除く）本編：https://youtu.be/yNla_h21VWsメイキング映像：https://youtu.be/BykeMx0HwE8インタビュー映像：https://youtu.be/9t4nmqBD2SI公式YouTube：https://www.youtube.com/user/volvocarsjapan公式Instagram：https://www.instagram.com/volvocarjp/

（文＝リアルサウンド編集部）