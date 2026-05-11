◇ナ・リーグロッキーズ0−6フィリーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）ロッキーズの菅野智之投手（36）が10日（日本時間11日）、敵地でのフィリーズ戦に登板し5回81球、7安打5失点で降板。零敗を喫し今季3敗目（3勝）となった。 初回にシュワバー、ハーパーに連続被弾し、2回にはシュワバーに2打席連続となる16号本塁打を喫した。この回までに今季ワースト3被弾で5失点。右腕は「最初の2イニングはなかなか狙ったとこ