5月10日、盛岡競馬場で行われた11R・シアンモア記念（M1・3歳上・ダ1600m）は、石川倭騎乗の2番人気、ルコルセール（牡8・岩手・菅原勲）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のヒロシクン（せん7・岩手・佐藤雅彦）、3着にスズカゴウケツ（牡9・岩手・千葉幸喜）が入った。勝ちタイムは1:37.0（稍重）。1着ルコルセール石川倭騎手「ひとつ内枠に同じ厩舎の馬がいたので、兼ね合いを考えながらいろいろ作戦は立てていたんです