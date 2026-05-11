5月10日、盛岡競馬場で行われた11R・シアンモア記念（M1・3歳上・ダ1600m）は、石川倭騎乗の2番人気、ルコルセール（牡8・岩手・菅原勲）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のヒロシクン（せん7・岩手・佐藤雅彦）、3着にスズカゴウケツ（牡9・岩手・千葉幸喜）が入った。勝ちタイムは1:37.0（稍重）。

1着 ルコルセール

石川倭騎手

「ひとつ内枠に同じ厩舎の馬がいたので、兼ね合いを考えながらいろいろ作戦は立てていたんですけども、ヒロシクンと力勝負ができる理想的な位置を取れました。外から上がっていく馬もいたのでその馬の様子を見ながら進路を決めていきました。非常に操縦性が高くて、レースの上手な馬なので、こちらのアクションにはしっかり応えてくれる。外に持ち出してからの反応の良さと走りで前はかわせるなという感触でしたね。最後は差されなければ大丈夫と思っていた。完勝だったと思います」

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シアンモア記念・ルコルセールと石川倭騎手（提供：岩手県競馬組合）

菅原勲師「マイルも選択肢」

菅原勲調教師

「今が一番良い状態だと思ってレースに臨みましたがもちろんヒロシクンも強いので、レースをやってみないと分からなかった。道中はだいたい先行馬の後ろぐらいになるだろうと。その位置取りを特に指示はしていませんでしたが狙い通りに進んでくれた。理想のレース展開だったと思います。相手も最後まで頑張って接戦でしたが、こちらも4コーナーを回って確実に伸びる馬。なんとかかわしてくれればと思っていました。直線で抜け出してからは強い競馬を見せてくれました。この後は馬の様子を見てから決めようと考えていますが、この走りならマイルも十分に選択肢としていいでしょう」

ルコルセール 38戦12勝

（牡8・岩手・菅原勲）

父：ロードカナロア

母：ラバヤデール

母父：サンデーサイレンス

馬主：稲場澄

生産者：追分ファーム

【全着順】

1着 ルコルセール

2着 ヒロシクン

3着 スズカゴウケツ

4着 カナオールウェイズ

5着 ドルズプライスレス

6着 トーセンマッシモ

7着 リトルサムシング

8着 プリンスミノル

9着 ヒロイックテイル

10着 ボウトロイ

11着 ギャレット

12着 エスクマ