5月10日、帯広競馬場で行われた11R・カーネーションカップ（BG3・3歳上・ダ直200m）は、金田利貴騎乗の2番人気、カフカ（牝5・ばんえい・金田勇）が勝利した。2着に1番人気のダイヤカツヒメ（牝7・ばんえい・久田守）、3着にクリスタルイプセ（牝5・ばんえい・岩本利春）が入った。勝ちタイムは1:57.7（馬場水分1.7％）。第一障害をダイヤカツヒメ、パワフルクィーンが勢いよく越えたが、パワフルクィーンが先行。道中はそれを