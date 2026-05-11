バスケットボールBリーグのB1チャンピオンシップ(CS)は10日に2試合が行われ、3チームの準々決勝突破が決まりました。千葉ジェッツは群馬クレインサンダーズに85-79で勝利し、通算1勝1敗のタイへ。第3Qまで66-66の大接戦となり、第4Qでも競り合う中、77-77からディー・ジェイ・ホグ選手の得点で勝ち越すと、残り1分05秒にはナシール・リトル選手の3ポイントシュートが飛び出し、突き放しました。勝った方が次のラウンドに進む第3戦