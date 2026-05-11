◆天皇杯サッカー静岡県代表決定戦▽決勝アスルクラロ沼津０―０（ＰＫ４―２）ホンダＦＣ（１０日、静岡・愛鷹競技場）決勝が行われ、ＪＦＬのアスルクラロ沼津がホンダＦＣを０―０の末のＰＫ戦で破り、２年ぶり４度目の本大会出場を決めた。昨季ＪＦＬ王者にシュート１７本を打たれたものの最後まで得点は許さず、ＰＫ戦でＧＫ大久保択生（３６）が２本止めた。沼津はホンダとの公式戦初勝利となった。清水や富山などで