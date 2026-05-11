◆天皇杯サッカー静岡県代表決定戦▽決勝 アスルクラロ沼津 ０―０（ＰＫ４―２）ホンダＦＣ（１０日、静岡・愛鷹競技場）

決勝が行われ、ＪＦＬのアスルクラロ沼津がホンダＦＣを０―０の末のＰＫ戦で破り、２年ぶり４度目の本大会出場を決めた。昨季ＪＦＬ王者にシュート１７本を打たれたものの最後まで得点は許さず、ＰＫ戦でＧＫ大久保択生（３６）が２本止めた。沼津はホンダとの公式戦初勝利となった。

清水や富山などでプレーし、沼津に今季新加入した身長１９０センチのベテランＧＫ大久保が、ゴールを守り抜いた。ＰＫ戦で１人目のキックを右に跳んで止めると、２人目も横っ跳びでセーブ。「ＪＦＬカップでホンダのＰＫ戦の映像を見てイメージしていました」

一方の沼津は公式戦のＰＫ戦は今季初めて。大久保にとっては当時Ｊ１だった２０１９年の鳥栖時代（ニューイヤーカップ）以来だったが、「緊張はなかった」。平常心で止めた。

その姿に勇気づけられたように、沼津は４人全員が決めた。前回ＪＦＬに在籍した１４年からの３年間で、ホンダには１分け５敗。天皇杯県予選を含めた公式戦で、今まで勝ったことのない難敵をついに破った。４人目のキッカーを務めて勝負を決めたＭＦ森夢真（２４）は「歴史を変えられてうれしい」。イレブンは大久保に笑顔で抱きつき、声援を送ったサポーターと一緒に喜んだ。

昨年は県予選準決勝で東海リーグの岳南Ｆモスペリオに黒星。そんな悪夢を振り払い、Ｊ復帰を懸けた夏からのリーグ戦へ弾みもついた。「去年と比べて、しっかり守り切れるようになった」と森は成長を実感。本大会ではＪチームと戦える。経験を糧にして、さらに強くなる。（里見 祐司）

〇…ホンダＦＣは１１年連続出場、そして本大会ベスト１６を目指していたが、切符を逃した。ボールを支配して攻め込み、放ったシュートは計１７本。しかし中央を固めた沼津の守備を最後まで崩せなかった。糸数昌太監督（４１）は「選手たちは１２０分間をタフに戦ってくれた。勝たせてやれなかった自分の力のなさを感じました」と肩を落とした。