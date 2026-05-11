「春季高校野球大阪大会・決勝、履正社７−６関大北陽」（１０日、大阪シティ信用金庫スタジアム）決勝が行われ、履正社が関大北陽に逆転勝ちし、１０年ぶり６度目の優勝を果たした。一時は３点を追う展開となったが、九回に相手ミスも絡み逆転。接戦をモノにし、近畿大会出場を決めた。関大北陽は４０年ぶりの頂点をあと一歩で逃した。履正社の強さを見せただけではない。夏に向けても収穫を得た優勝だ。一時は３点劣勢から