「春季高校野球大阪大会・決勝、履正社７−６関大北陽」（１０日、大阪シティ信用金庫スタジアム）

決勝が行われ、履正社が関大北陽に逆転勝ちし、１０年ぶり６度目の優勝を果たした。一時は３点を追う展開となったが、九回に相手ミスも絡み逆転。接戦をモノにし、近畿大会出場を決めた。関大北陽は４０年ぶりの頂点をあと一歩で逃した。

履正社の強さを見せただけではない。夏に向けても収穫を得た優勝だ。一時は３点劣勢から、１点差まで追い上げて迎えた九回だった。１死から四球の走者を出し、小杉悠人内野手（３年）の適時二塁打で同点に。失策と死球で１死満塁から、川口壱茶内野手（２年）の犠飛で勝ち越した。

昨年の秋季大阪大会では５回戦で大商大堺に１点差で惜敗した。そこから辻竜乃介主将（３年）を中心にチームで大切にしたのが「自主性」。選手たちでミーティングを増やし、自主練習も取り入れてきた。

多田晃監督（４７）は「競った試合では勝負弱いところがあった。今日の試合のような展開で勝ち切れたのは収穫だった」とうなずいた。近畿大会では３年ぶりの甲子園出場へ向けた弾みをつける。