​雨の日の運転中、ドライバーはフロントガラスにつく雨で視界をさえぎられることがあります。この対策として、フロントガラスへ撥水コーティングを施す方法がありますが、具体的には何が変わるのでしょうか。 フロントガラスに撥水コーティングすると、水が飛んで視界がひらける！ 視界が悪くなりやすい​雨の日は、フロントガラスにつく雨粒で視界をさえぎられ、危険なことは言うまでも