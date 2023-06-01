【モデルプレス＝2026/05/11】アイドルグループ・INUWASIのはのんまゆとすずめが、11日発売の「ヤングマガジン」24号（講談社）の表紙に登場。美しいボディを披露している。【写真】人気アイドル2人、お揃い赤ビキニ姿で美ボディ披露◆はのんまゆ＆すずめ、美バスト披露2人での初表紙から4ヶ月、再び同誌の表紙に登場したはのんとすずめ。今回は宮古島で撮影を敢行。ビキニ姿で美しいバストを披露している。前回よりさらに大人にな