5月10日は母の日です。高松市の献血ルームで母の日キャンペーンが開かれました。高松市にある「丸亀町献血ルームオリーブ」で母の日に合わせて献血した人にカーネーションが配られました。 献血をする人は香川県では2024年度までの10年間で約2000人減っています。これを受けて献血を知るきっかけになればと高松栗林ライオンズクラブが企画しました。70人限定でカーネ}